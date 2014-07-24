国家发改委已确定高通垄断事实 正调查其销售数据--报载

路透北京7月24日 - 证券时报周四援引接近发改委的消息人士报导称，中国国家发改委已确定高通(QCOM.O)垄断事实，正在向中国公司调查高通的销售数据。

“国家发改委对高通反垄断调查非常重视，共派出80个工作人员，花费了很大成本，不仅仅调查高通，还有高通的客户，封存了大量资料。”报导援引消息人士称。

证券时报称，其获得的一份资料显示，高通存在许可费率过高问题，高通在WCDMA、LTE等标准中的专利份额已下降，却依然延续CDMA的标准进行收费。

中国IT企业在4G标准制定中积极参与，取得很多核心专利，但是在高通构造的体系中，这种价值得不到体现。主流业界对专利许可费的共识是累计不超过产品售价的10%，但高通一家就达到5%。

而此前在7月11日，高通总裁德里克·阿伯利就反垄断调查有关问题到国家发展改革委交换意见并接受调查询问。这是自去年发改委启动对高通反垄断调查以来，高通高层第三次到发改委接受调查询问。

报导还援引大成律师事务所律师魏士廪表示，以“滥用市场支配地位”为名进行调查，需要搜集的证据量很大，这也可能是发改委调查花费时间较久的原因。

不过，报导也指出，据悉发改委目前要求国内几家企业提供2009年（反垄断法实施）以来的销售数据， 为处罚收集数据。

今年2月中旬，国家发改委确认称，已对IDC和高通发起反垄断调查，且近期刚刚收到IDC提交的中止调查申请，对高通的调查则仍在前期阶段。

2013年，中国手机企业利润均值不足0.5%，而实际上，高通所持有专利只是众多手机专利中的一部分，这显然有失公平。

2013年，高通芯片和许可费收入总计243亿美元，其中将近一半来自中国，许可业务收入占总收入的30%，但利润占比达到70%，为芯片业务的两倍。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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