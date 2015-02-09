高通支付9.75亿美元以和解中国反垄断调查

路透旧金山/北京2月10日 - 美国移动芯片制造商高通(QCOM.O)已同意向中国支付9.75亿美元罚金，用于了结中国政府对其已进行14个月的反垄断行为调查，这创下中国史上最大笔的企业罚款纪录。

高通在一份声明稿中指出，这起协议同时要求高通调降在中国收取的专利费。

高通因为这笔罚款而调降全年获利预估，罚款相当于每股0.58美元，不过该公司也同时略为调高营收预估低点预估。

投资人乐于见到这个拖延已久的调查有了结果，推动高通股价盘后大涨超过3%。

高通执行长Steve Mollenkopf在接受路透电话访问时表示，“这消除了我们业务上一个很大的不确定性，同时也让我们的授权事业能够真正参与中国无线通讯市场的完全成长。”“我们很高兴这一切已经结束。”

高通与北京当局围绕该问题的磋商近几周来不断升级，周五高通高管与中国发改委官员的会谈更是将此推向高潮。

根据协商条款，高通将不对中国认定该公司违反反垄断法提出异议，同时除了其他专利之外，也将提供其当前3G及4G重要的中国专利授权，这些中国专利广为中国设备制造商所采用。

在计入罚款之后，高通称目前预期2015财年每股获利介于3.56-3.76美元，先前预估为4.04-4.34美元。

该公司将2015年度营收预估区间从260-280亿美元调高至263-280美元，营收区间低点预估略为提高。

排除罚款成本及其他一次性项目后，高通预估每股盈余在4.85-5.05美元，此前预估为4.75-5.05美元；根据汤森路透I/B/E/S数据，在此一基础下，分析师的平均预估为4.96美元。

除了高通之外，微软等多家外国企业遭到中国的反垄断调查。(完)

(编译 张明钧; 审校 李婷仪)

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