中国将在六城市启动QDII2试点 个人投资门槛100万--报载

路透香港5月26日 - 在中国政府明确将择机推出合格境内个人投资者（QDII2）试点后，证券时报称首批试点QDII2的六个城市即将启动试点，个人金融净资产门槛为100万，这料将为资本账户开放进程提供助力。

证券时报周二报道称，QDII2境外投资试点管理办法将很快发布，首批试点QDII2的城市共有六个，分别为上海、天津、重庆、武汉、深圳和温州。相关部门的准备工作已经接近尾声。 报导称，居住在试点城市年满18岁的境内个人，只要个人金融净资产最近三个月日均余额不低于100万元人民币，通过境外投资和风险能力测试、无重大不良记录且没有经司法裁决未偿还债务者，可以申请QDII2。

市场预计QDII2出台后，会吸引更多境内投资者投资港股，促使港股市场更加活跃。

路透四月底独家消息亦称，中国上海自贸区合格个人境外投资（QDII2）试点最快有望上半年启动，央行并考虑对符合条件的个人投资者取消5万美元的年度购汇额度限制，不再设上限。

5月18日，国务院批复同意了《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》，意见指出择机推出合格境内个人投资者境外投资试点，进一步完善“沪港通”试点，适时启动“深港通”试点。(完)

(记者 赵红梅；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。