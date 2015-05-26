中国将在六城市启动QDII2试点 个人投资门槛100万--报载

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港5月26日 - 在中国政府明确将择机推出合格境内个人投资者（QDII2）试点后，证券时报称首批试点QDII2的六个城市即将启动试点，个人金融净资产门槛为100万，这料将为资本账户开放进程提供助力。
证券时报周二报道称，QDII2境外投资试点管理办法将很快发布，首批试点QDII2的城市共有六个，分别为上海、天津、重庆、武汉、深圳和温州。相关部门的准备工作已经接近尾声。 报导称，居住在试点城市年满18岁的境内个人，只要个人金融净资产最近三个月日均余额不低于100万元人民币，通过境外投资和风险能力测试、无重大不良记录且没有经司法裁决未偿还债务者，可以申请QDII2。
市场预计QDII2出台后，会吸引更多境内投资者投资港股，促使港股市场更加活跃。
路透四月底独家消息亦称，中国上海自贸区合格个人境外投资（QDII2）试点最快有望上半年启动，央行并考虑对符合条件的个人投资者取消5万美元的年度购汇额度限制，不再设上限。
5月18日，国务院批复同意了《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》，意见指出择机推出合格境内个人投资者境外投资试点，进一步完善“沪港通”试点，适时启动“深港通”试点。(完)
(记者 赵红梅；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。