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中国财经 | 2017年 5月 20日 星期六 10:37 BJT

独家：中国将恢复QDLP 可能表明资本外流担忧缓解--消息人士

路透香港5月19日 - 知情人士称中国最早将在6月，放开暂停了两年的外国基金境内筹资并投资海外的业务。这表明北京方面对于资本外流压力的担忧正在缓解。

一些行业高管表示，合格境内有限合伙人(QDLP)计划料将恢复可能意味着，之前官方对资本外流的管控以及美元走弱，给当局提供了更大的政策灵活性。

QDLP主管单位上海市金融服务办公室未回应置评请求。中国外管局未立即回应置评请求。(完)

(编译 王洋; 审校 杜明霞)
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