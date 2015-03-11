朱光耀称中国将推出“中国版QE”的传言不实

路透北京3月11日 - 中国财政部副部长朱光耀周三否认中国将推出“中国版QE”的市场传言，并称地方债务置换是企业与商业银行之间的契约行为。

对于市场传言的3万亿元人民币存量债务置换将引发中国版QE，中国证券报当日报导援引朱光耀称，“中国版QE是不实之词。”

“地方债务置换是在国务院对地方债批准规模之下、企业与商业银行之间的契约行为。”他说。

本地媒体经济观察网此前报导，财政部已经批复了3万亿元的存量债务置换。市场传闻预计置换方式最终将会是央行认购，类似于美联储的量化宽松（QE）。

财政部周一表示，已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。（完）

(发稿 侯向明； 审校)

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