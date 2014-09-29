量化宽松货币政策背景下的利差交易及前景展望--外管局报告

路透北京9月29日 - 中国国家外汇管理局周一发布2014年上半年中国国际收支报告所附专栏文章称，随着量化宽松效用的减退和经济的好转，各大央行必将逐步退出量化宽松，对利差交易产生影响。

长期来看，利差交易是开放资本市场必须面对的问题，由此导致的跨境资金双向波动将会增多，需要相关部门加强监测和风险防范，市场主体也要积极应对和适应新变化。

以下为该篇名为量化宽松货币政策背景下的利差交易及前景展望的专栏全文：

利差交易是指通过低利率货币融资并投资于高利率货币，以赚取不同货币间利率差为主要获利方式的投资策略。1990年代起，日本长期保持低利率，并在2001年首次推出量化宽松。大量投资者通过日元融资并投资于澳元、新元等高息货币套利。直到金融危机爆发、避险资本回流，日澳、日新等利差交易才逐渐销声匿迹。

2008年金融危机爆发后，美、欧、英等发达国家相继推出了量化宽松货币政策，在压低各国无风险利率的同时为利差交易提供了新的资金。特别是随着美联储在2008年11月、2010年10月和2012年9月推出三轮量化宽松，美国一举超越日本，成为全球利差交易的最大资金来源地。

美国通过银行业与其海外关联机构的跨境融资，将大量资金输出到包括新兴市场在内的高利率国家，推动了全球高收益货币的快速升值。除了直接提供低利率的融资，量化宽松的挤出效应迫使更多资金为追逐收益而投资于风险资产，产生了众多非传统的利差交易。

各国量化宽松政策大多以购买国债、拉低无风险收益率为核心，这使得保险公司、养老基金等长期投资者不得不放弃核心国家国债，转而购买诸如边缘国家国债、新兴市场债券、垃圾债等高收益产品。在这些卖出低收益产品买入高收益产品的交易中，收益率差异为主要获利来源，所以都可被视作广义上的利差交易。

这些非传统的利差交易使得过剩的资金在不同金融市场间得到流动，增强了市场间的相关性，使得风险事件更容易在全球金融市场间传播。

中国稳定的经济、坚挺的币值，都对利差交易有一定吸引力。2011年以后，随着中美利差逐步扩大，国际利差套利资金开始进军我国。由于资本项目仍受管控，资金往往借道黄金、铜、镍等金属跨境交易，将低息的美元信用证融资转化为境内人民币。

2010年起，香港对内地黄金的净出口随着中美利差的放宽快速增长，但近期又随着利差的收窄而大幅下降。流入的资金大多被投资于以实业信贷需求为支撑的理财产品，实质上是国内市场与国外市场、实业与金融业的双重套利，存在着货币错配、期限错配和行业错配等多重风险。

随着量化宽松效用的减退和经济的好转，各大央行必将逐步退出量化宽松，对利差交易产生影响。当前，美英央行已率先开始逐步退出量化宽松，在这样的大背景下，各类利差交易都存在平仓压力。

事实上，2013年新兴市场货币的普跌，2014年年初人民币的贬值，以及2014年6月以来边缘国家和垃圾债利差的放宽都与市场中“聪明的钱”逐步退出利差交易有关。

长期来看，利差交易是开放资本市场必须面对的问题，由此导致的跨境资金双向波动将会增多，需要相关部门加强监测和风险防范，市场主体也要积极应对和适应新变化。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。