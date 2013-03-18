中国2月新批QFII额度8.5亿美元 总额增至408.35亿美元

路透上海3月18日 - 中国外汇管理局最新公布数据显示，截至今年2月底，已有186家QFII(合格境外机构投资者)合计获批408.35亿美元的投资额度。引人注目的是,中信证券(600030.SS)(6030.HK)香港公司及易方达基金等国内三家基金旗下香港子公司首次成功获得QFII额度。

刊登在外汇管理局网站的《合格境外机构投资者（QFII）投资额度审批情况表》并显示，今年2月份，有九家合格境外机构投资者新获批了8.5亿美元的投资额度。其中，中信证券国际、易方达资产管理香港公司、华夏基金香港公司和嘉实国际资产管理公司分别获得1亿美元额度。