中国2月新批QFII额度8.5亿美元 总额增至408.35亿美元

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透上海3月18日 - 中国外汇管理局最新公布数据显示，截至今年2月底，已有186家QFII(合格境外机构投资者)合计获批408.35亿美元的投资额度。引人注目的是,中信证券(600030.SS)(6030.HK)香港公司及易方达基金等国内三家基金旗下香港子公司首次成功获得QFII额度。
刊登在外汇管理局网站的《合格境外机构投资者（QFII）投资额度审批情况表》并显示，今年2月份，有九家合格境外机构投资者新获批了8.5亿美元的投资额度。其中，中信证券国际、易方达资产管理香港公司、华夏基金香港公司和嘉实国际资产管理公司分别获得1亿美元额度。
韩亚大投证券、贝莱德资产管理北亚公司、不列颠哥伦比亚省投资管理公司和瀚博环球投资公司分别获得1亿美元QFII额度，奥博医疗顾问公司获得0.5亿美元额度。
同时公布的《合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表》显示，截止2月底，国内各类金融机构共获QDII额度851.27亿美元，较上月底净减少4亿美元。尽管总额下降，泰康资产管理公司2月新获QDII额度8亿美元。(完)
(发稿 林琦；审校 曾祥进)
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