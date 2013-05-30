QFII多账户操作启动 部分中型券商扩编团队争业务--业内人士

路透上海5月30日 - 在中国监管部门放宽合格境外机构投资者(QFII)可多账户交易后，经过近几个月的筹备，部分QFII机构已经增加国内券商的证券账户；而一些中型券商纷纷筹划组建或扩编QFII业务团队，期望能够分一杯羹，并为将来中国资本项下开放提前布局。

据多位业内人士透露，目前宏源证券000562.SZ、国海证券(000750.SZ)等中型券商正在筹建或有意组建QFII业务团队，而兴业证券(601377.SS)近期从广发证券(000776.SZ)挖来一个团队，扩充其QFII业务。

中国证监会去年底曾发布指引，允许每家QFII可分别在上海和深圳证交所委托三家境内券商进行证券交易，业内简称之“3＋3”，而此前每家QFII只能分别委托一家券商在沪深证交所交易，即“1＋1”。中国证券登记结算公司公司2月修订了相关业务细则，允许每个QFII人民币特殊帐户最多就参与沪深市场交易各申请开立三个证券帐户。

“3＋3”机制的落实，需要多个环节的配合，例如中证公司开设证券帐户，托管行系统的更新。据业内人士透露，各家QFII托管人亦在调整自身系统，以适应“3＋3”的新格局，目前至少有一家托管行已完成自身的系统调整，部分QFII机构已走完全部手续，并开始多帐户交易。

目前约20家券商从事QFII经纪业务，中金公司、中信证券(600030.SS)、海通证券(600837.SS)、申银万国和国泰君安等券商在QFII经纪业务中居领先地位。

截止4月底，共有198家机构获得418.82亿美元的QFII额度。中国去年宣布将新增500亿美元QFII新增额度，使总额度增至800亿美元。 (完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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