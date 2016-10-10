版本:
中国
中国财经 | 2016年 10月 10日 星期一 15:58 BJT

中国QFII A股基金9月平均业绩跌1.46% 优于国内股票基金--理柏

路透上海10月10日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年9月的平均业绩跌1.46%，优于国内股票型基金；前九个月的平均业绩累计下跌7.81%，亦好于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金9月平均业绩升1.13%，优于国内股票型基金；今年以来平均升7.32%，亦优于国内股票型基金。

中国各分类基金9月业绩涨跌互见，贵金属股票基金单月涨升0.60%，表现最佳；中国股票型基金平均下跌1.75%。今年以来累计，贵金属商品基金平均扬升25.54%，表现最佳，电信服务股票基金表现最差，今年以来平均业绩大跌21.89%；中国股票型基金平均下跌11.23%。

亚太主要股市9月涨跌互见，新加坡海峡时报指数升幅以1.73%居主要亚太股市之冠，沪综指.SSEC单月走跌2.62%；累计今年以来，沪综指下跌15.10%，表现最为弱势，印尼股市今年以来上涨16.80%，表现最佳。(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐