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中国财经 | 2017年 4月 14日 星期五 12:27 BJT

中国QFII A股基金3月平均业绩0.77% 优于国内股票基金--理柏

路透上海4月14日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年3月的平均业绩升0.77%，前三月累计升4.92%，均优于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金3月平均业绩升1.26%，今年以来平均业绩累计升6.52%，亦均优于国内股票型基金。

中国各分类基金3月业绩多空互见，大中华股票基金单月涨升2.84%，表现最佳；中国股票型基金单月平均涨0.29%。今年以来，亦是大中华股票基金表现最佳，平均业绩走升12.56%；而中国股票型基金平均涨3.69%。

亚太主要股市3月涨跌互见，印度尼西亚雅加达综合指数.JKSE升幅以3.37%居主要亚太股市之冠，上证综指.SSEC单月下跌0.59%；今年以来以印度、香港及新加坡三地指数表现最佳，今年以来升幅均逾9%，上证综指今年以来则走升3.83%。(完)

(发稿 林琦; 审校 乔艳红)

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