中国QFII A股基金3月平均业绩0.77% 优于国内股票基金--理柏

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海4月14日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年3月的平均业绩升0.77%，前三月累计升4.92%，均优于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金3月平均业绩升1.26%，今年以来平均业绩累计升6.52%，亦均优于国内股票型基金。
中国各分类基金3月业绩多空互见，大中华股票基金单月涨升2.84%，表现最佳；中国股票型基金单月平均涨0.29%。今年以来，亦是大中华股票基金表现最佳，平均业绩走升12.56%；而中国股票型基金平均涨3.69%。
亚太主要股市3月涨跌互见，印度尼西亚雅加达综合指数.JKSE升幅以3.37%居主要亚太股市之冠，上证综指.SSEC单月下跌0.59%；今年以来以印度、香港及新加坡三地指数表现最佳，今年以来升幅均逾9%，上证综指今年以来则走升3.83%。(完)
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。