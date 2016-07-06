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中国财经 | 2016年 7月 6日 星期三 19:34 BJT

QFII A股基金6月平均业绩升2.23% 逊于国内股票基金--理柏

路透上海7月6日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年6月的平均业绩升2.23%，逊于国内股票型基金；上半年的平均业绩累计下跌11.63%，稍好于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金6月平均业绩升1.48%，逊于国内股票型基金；今年上半年则平均小升0.63%，优于国内股票型基金。

中国各分类基金6月业绩多数走升，贵金属股票基金单月涨升7.95%，表现最佳；中国股票型基金平均上涨2.7%。今年上半年，贵金属商品基金平均扬升24.02%，表现最佳，亚太房地产股票基金表现最差，平均业绩大跌23.97%，中国股票型基金平均下跌13.84%。

亚太主要股市6月多数走升，菲律宾和印尼股市升势较为明显，单月涨幅分别达5.33%及4.58%，日本日经225指数.N225单月则大跌9.63%，上综指数.SSEC单月小幅走升0.45%；累计今年上半年，上综指数已大跌17.22%，表现最为弱势，泰国SET指数上涨12.19%，表现最佳。(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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