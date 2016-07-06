QFII A股基金6月平均业绩升2.23% 逊于国内股票基金--理柏

万达集团称今年营收目标增长4% 将逐步减少地产投资
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透上海7月6日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年6月的平均业绩升2.23%，逊于国内股票型基金；上半年的平均业绩累计下跌11.63%，稍好于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金6月平均业绩升1.48%，逊于国内股票型基金；今年上半年则平均小升0.63%，优于国内股票型基金。
中国各分类基金6月业绩多数走升，贵金属股票基金单月涨升7.95%，表现最佳；中国股票型基金平均上涨2.7%。今年上半年，贵金属商品基金平均扬升24.02%，表现最佳，亚太房地产股票基金表现最差，平均业绩大跌23.97%，中国股票型基金平均下跌13.84%。
亚太主要股市6月多数走升，菲律宾和印尼股市升势较为明显，单月涨幅分别达5.33%及4.58%，日本日经225指数.N225单月则大跌9.63%，上综指数.SSEC单月小幅走升0.45%；累计今年上半年，上综指数已大跌17.22%，表现最为弱势，泰国SET指数上涨12.19%，表现最佳。(完)
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。