QFII A股基金6月平均业绩升2.23% 逊于国内股票基金--理柏

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查

路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。