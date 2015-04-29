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中国财经 | 2015年 4月 29日 星期三 17:55 BJT

中国4月QFII额度获准净增14.66亿美元 QDII额度按兵不动

路透上海4月29日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示, 截至4月28日，已有268家QFII(合格境外机构投资者)合计获批736.15美元的投资额度，较上月底净增14.66亿美元；当月已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)达121家，获批额度共计3,637亿元人民币，较上月增加339亿元。

虽然近期大陆南下资金开始增加，使得合格境内机构投资者（QDII）额度有些紧俏，不过本月外管局没有新批QDII额度，总额度仍为899.93亿美元。

在获得QFII额度的机构中，4月澳门金融管理局获批增加10亿美元，使其总额度增至15亿美元；申银万国投资管理(亚洲)公司首次获批2亿美元额度，太平洋投资策略增加3亿美元，富兰克林华美证券和三星资产分别获批增加1亿美元。

不过本月减少QFII额度的机构数量明显增加，共有六家机构减少额度，例如汇丰环球投　资管理（香港）公司减少0.12亿美元，荷兰安智银行减少1.4亿美元，景顺资产管理减少0.48亿美元。

在获得RQFII额度的机构中，英杰华投资亚洲私人有限公司等四家新加坡公司首次获批共74亿元；英国兴元投资公司首次获批增加30亿元；韩国公司共计获得135亿元额度，其中新韩法国巴黎资产运用株式会社获批增加50亿元，三星资产运用株式会社等四家韩国公司首次获批共85亿元；澳大利亚领航投资澳洲公司首次获批100亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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