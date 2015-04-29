中国4月QFII额度获准净增14.66亿美元 QDII额度按兵不动

路透上海4月29日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示, 截至4月28日，已有268家QFII(合格境外机构投资者)合计获批736.15美元的投资额度，较上月底净增14.66亿美元；当月已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)达121家，获批额度共计3,637亿元人民币，较上月增加339亿元。

虽然近期大陆南下资金开始增加，使得合格境内机构投资者（QDII）额度有些紧俏，不过本月外管局没有新批QDII额度，总额度仍为899.93亿美元。

在获得QFII额度的机构中，4月澳门金融管理局获批增加10亿美元，使其总额度增至15亿美元；申银万国投资管理(亚洲)公司首次获批2亿美元额度，太平洋投资策略增加3亿美元，富兰克林华美证券和三星资产分别获批增加1亿美元。