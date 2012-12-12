着眼中国QFII业务 全球基金公司展开投资者资金争夺之战

2011年1月26日，在华沙拍摄到的各国货币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透上海12月12日 - 中国的外资基金公司开始追逐数以百亿计的美元基金,这些基金未来数年料因中国政府进一步开放资本市场而进入,为中国温吞的基金行业注入新的机会.

今年中国推动合格境外机构投资者制度(QFII),寄望吸引养老金基金和捐赠基金等长期投资者,来帮助稳定大起大落、投机性很强的中国股市.

但许多外国基金缺乏直接投资中国的网络和知识,纷纷寻求第三方管理公司或顾问公司的帮助.

"有大量的新公司正在进入.他们在还没在中国立足,但渴望进入资产配置中来,"AZ投资管理公司执行长Gerard DeBenedetto称.他并介绍称其公司过去六个月收到来自QFII投资者的询问增多.

行业高层和分析师称,许多中国国内基金公司缺少基本条件,比如讲英文的员工以及适用QFII业务的IT系统等,另外与外资资产管理公司相比,中国国内基金公司的投资期限较短,尤其是持仓变化和投资经理流动较快.

这样外国基金公司就有了优势,他们若在中国经营须通过于国内伙伴的合资公司.

瞄准QFII扩大作为开发新业务的机会,法国巴黎银行(BNPP.PA)、Assicurazioni Generali(GASI.MI)和德意志银行(DBKGn.DE)等中国基金合资公司的高层们近期都出境会见潜在客户.

**共同基金产业受益**

中国监管部门4月承诺将QFII限额从300亿美元增至800亿美元,并加快对特定机构的配额审批.

10月批准的28亿美元额度创纪录,比过去三年月平均值高9倍多.

但增加后的总额度仍不足中国股市总市值的3%.QFII快速增长让共同基金产业受益.共同基金管理的资产在过去五年减少五分之一,至2.4万亿(兆)人民币.

今年批准的很多新QFII额度都集中在长期投资者,例如主权财富基金,以及退休基金.(完)

(编译 王丽鑫; 审校 田建华)

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