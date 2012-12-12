着眼中国QFII业务 全球基金公司展开投资者资金争夺之战

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
路透上海12月12日 - 中国的外资基金公司开始追逐数以百亿计的美元基金,这些基金未来数年料因中国政府进一步开放资本市场而进入,为中国温吞的基金行业注入新的机会.
今年中国推动合格境外机构投资者制度(QFII),寄望吸引养老金基金和捐赠基金等长期投资者,来帮助稳定大起大落、投机性很强的中国股市.
但许多外国基金缺乏直接投资中国的网络和知识,纷纷寻求第三方管理公司或顾问公司的帮助.
"有大量的新公司正在进入.他们在还没在中国立足,但渴望进入资产配置中来,"AZ投资管理公司执行长Gerard DeBenedetto称.他并介绍称其公司过去六个月收到来自QFII投资者的询问增多.
行业高层和分析师称,许多中国国内基金公司缺少基本条件,比如讲英文的员工以及适用QFII业务的IT系统等,另外与外资资产管理公司相比,中国国内基金公司的投资期限较短,尤其是持仓变化和投资经理流动较快.
这样外国基金公司就有了优势,他们若在中国经营须通过于国内伙伴的合资公司.
瞄准QFII扩大作为开发新业务的机会,法国巴黎银行(BNPP.PA)、Assicurazioni Generali(GASI.MI)和德意志银行(DBKGn.DE)等中国基金合资公司的高层们近期都出境会见潜在客户.
**共同基金产业受益**
中国监管部门4月承诺将QFII限额从300亿美元增至800亿美元,并加快对特定机构的配额审批.
10月批准的28亿美元额度创纪录,比过去三年月平均值高9倍多.
但增加后的总额度仍不足中国股市总市值的3%.QFII快速增长让共同基金产业受益.共同基金管理的资产在过去五年减少五分之一,至2.4万亿(兆)人民币.
今年批准的很多新QFII额度都集中在长期投资者,例如主权财富基金,以及退休基金.(完)
(编译 王丽鑫; 审校 田建华)
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