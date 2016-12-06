中国未来可提高QFII额度 鼓励A+H上市分流A股IPO堰塞湖--金融时报

路透北京12月6日 - 中国金融时报周二发表分析文章称，为实现中国资本市场的快速稳健发展，可考虑在沪港通、深港通相继开通的基础上，逐步提高QFII、RQFII、QDII额度，探索适时调整投资者适当性制度，实现二级市场深度联通。

这篇题为“A股进入‘改革+开放’双轮驱动更高阶段”的文章并建议称，支持香港保持和完善现行发行上市制度，并鼓励境内企业广泛采用“A+H股”两地上市模式，分流A股IPO“堰塞湖”，为供给侧结构性改革和降杠杆、化解金融风险服务。

“与两年前开启的沪港通相比，深港通具有更加便利的交易机制、不断扩大的投资者准入。不过，从沪港通的运行来看，沪股通每日额度平均使用率只有5%左右，港股通每日只有7%左右，对A股市场的短期运行不会产生太大影响。”文章称，“因此，短期来看，与香港市场互联互通并未使A股发生太大变化。”

但长远来看，中国持续推进供给侧结构性改革，资本市场须发挥更为重要的作用。当前A股已成为全球第二大市场，但“新兴+转轨”的特征依然明显，存在市场机制仍不健全、机构投资者相对缺乏等特征，市场监管也有待改善，这些都需要中国资本市场持续开放予以解决。

“资本市场的互联互通既是机遇，也是挑战...我国资本市场的各个参与主体，还需要持续推进各项改革工作，以便让中国资本市场进入‘改革+开放’双轮正向驱动的更高阶段，实现资本市场的快速稳健发展。”文章称。

文章建议，应不断从投资者和上市公司层面推动互联互通机制，为市场间进一步融合打下坚实基础。

具体而言，除了提高QFII额度、鼓励A+H两地上市等，还应发挥香港市场投资者较为成熟、复杂金融产品包括金融衍生品较为丰富的优势，为进入A股的国际投资者提供避险场所，并为境内金融衍生品市场发展提供实践和有益补充。

同时，继续发挥香港区位优势，吸引跨国投行及资产管理机构在香港设立总部，继续支持中资金融机构和中资企业以香港市场作为国际化发展支点，使香港成为中国企业提升国际化水平、开展海外并购的重要平台。

还应做好与人民币国际化进程之间的衔接配合。一方面，人民币资本项目逐步实现自由兑换，可为两地市场估值合理互动创造条件；另一方面，两地市场互联互通，更多以内地资产为基础、以人民币为计价货币的证券在香港发行和交易，对于扩大人民币海外资产池、增强人民币抗波动能力，具有重要意义。（完）