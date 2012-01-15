中国应逐步扩大QFII投资额度--官员

路透上海1月14日电---新华社周六引述全国社保基金理事会理事长戴相龙称,中国应借鉴印度等国引进外资投资国内股市经验,逐步扩大合格境外机构投资者(QFII)的投资额度,直到淡化和取消数额控制.

戴相龙是在一会议上作出上述表示的.他指出,对QFII额度的管理,最後应只对全体和单个境外投资机构、投资人投资国内单个上市公司的比例作出规定,并在交易中自动执行.

在进一步阐述"养老金入市"观点时,他建议,入市的养老金是指具有储备、积累、稳定滚存性质的养老基金,不是现收现付的养老金.而且也不是全部投资股票,只是用其小部分投资股票.

"欧美国家类似养老金早已进入股市,有的投资比例达到全部运营养老金的一半,从长期看,投资收益率较高."他称.

另外,养老金投资股市,应坚持长期投资、价值投资、责任投资,客观上有利於股市稳定,而不是被动托市、救市.

去年12月中旬,财新网曾援引接近证监会的人士称,对QFII的审批将会大幅提速,预计未来两个月的审批量将为过去两年增量的总和.

中国国家外汇管理局数据显示,截至2011年12月21日,共有112家QFII,获得共计216.4亿美元的额度.