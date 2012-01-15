中国应逐步扩大QFII投资额度--官员

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透上海1月14日电---新华社周六引述全国社保基金理事会理事长戴相龙称,中国应借鉴印度等国引进外资投资国内股市经验,逐步扩大合格境外机构投资者(QFII)的投资额度,直到淡化和取消数额控制.
戴相龙是在一会议上作出上述表示的.他指出,对QFII额度的管理,最後应只对全体和单个境外投资机构、投资人投资国内单个上市公司的比例作出规定,并在交易中自动执行.
在进一步阐述"养老金入市"观点时,他建议,入市的养老金是指具有储备、积累、稳定滚存性质的养老基金,不是现收现付的养老金.而且也不是全部投资股票,只是用其小部分投资股票.
"欧美国家类似养老金早已进入股市,有的投资比例达到全部运营养老金的一半,从长期看,投资收益率较高."他称.
另外,养老金投资股市,应坚持长期投资、价值投资、责任投资,客观上有利於股市稳定,而不是被动托市、救市.
去年12月中旬,财新网曾援引接近证监会的人士称,对QFII的审批将会大幅提速,预计未来两个月的审批量将为过去两年增量的总和.
中国国家外汇管理局数据显示,截至2011年12月21日,共有112家QFII,获得共计216.4亿美元的额度.
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
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