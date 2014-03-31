中国QFII额度3月净增12.6亿美元 RQFII额度增201亿元--外管局

路透上海3月31日 -中国国家外汇管理局周一公布数据，截至3月28日，已有241家QFII(合格境外机构投资者)合计获批535.78亿美元的投资额度，较上月底净增12.6亿美元；人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度3月来亦增加201亿元人民币，总额度达2,005亿元。

而合格境内机构投资者(QDII)额度3月与上月持平，共有119家QDII累计获得865.93亿美元额度。

3月，澳门金融管理局等四家机构首次获得共计7.5亿美元QFII额度，其中澳门金管局获得5亿美元额度；而新加坡政府投资公司和麦格理银行分别获批增加5亿美元和2亿美元。

而荷兰安智银行股份有限公司则减少1.90亿美元，使其持有额度减至2.1亿美元。

在RQFII额度方面，瑞银环球资产管理（香港）公司、景林资产管理香港公司和华宝兴业资产（香港）管理公司分别首次获批10亿元额度；同时，嘉实国际资产管理公司等多家机构获批增加RQFII额度，共计171元；其中海通国际控股公司3月分两次共计获批增加30亿元额度，而博时基金（国际）公司和易方达资产管理（香港）公司分别获批增加20亿元额度。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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