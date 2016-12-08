中国QFII A股基金11月平均业绩升4.79% 优于国内股票基金--理柏

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海12月8日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年11月的平均业绩升4.79%，优于国内股票型基金；前11个月的平均业绩累计下跌1.18%，亦好于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金11月平均业绩小升1.37%，逊于国内股票型基金；今年以来平均升7.4%，优于国内股票型基金。
中国各分类基金11月业绩涨跌互见，材料股票基金单月涨升5.67%，表现最佳；中国股票型基金单月平均上升3.53%。今年以来累计，贵金属商品基金平均扬升17.83%，表现最佳，电信服务股票基金表现最差，今年以来平均业绩大跌21.16%；中国股票型基金平均下跌5.83%。
亚太主要股市11月涨跌互见，日本日经225指数.N225升幅以5.07%居主要亚太股市之冠，上证综指.SSEC单月走升4.82%居次；累计今年以来，上证综指下跌8.17%，表现依旧弱势，泰国股市今年以来上涨17.25%，表现最佳。(完)
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。