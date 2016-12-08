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中国财经 | 2016年 12月 8日 星期四 16:41 BJT

中国QFII A股基金11月平均业绩升4.79% 优于国内股票基金--理柏

路透上海12月8日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年11月的平均业绩升4.79%，优于国内股票型基金；前11个月的平均业绩累计下跌1.18%，亦好于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金11月平均业绩小升1.37%，逊于国内股票型基金；今年以来平均升7.4%，优于国内股票型基金。

中国各分类基金11月业绩涨跌互见，材料股票基金单月涨升5.67%，表现最佳；中国股票型基金单月平均上升3.53%。今年以来累计，贵金属商品基金平均扬升17.83%，表现最佳，电信服务股票基金表现最差，今年以来平均业绩大跌21.16%；中国股票型基金平均下跌5.83%。

亚太主要股市11月涨跌互见，日本日经225指数.N225升幅以5.07%居主要亚太股市之冠，上证综指.SSEC单月走升4.82%居次；累计今年以来，上证综指下跌8.17%，表现依旧弱势，泰国股市今年以来上涨17.25%，表现最佳。(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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