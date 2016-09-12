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中国财经 | 2016年 9月 12日 星期一 11:42 BJT

QFII A股基金8月平均业绩升2.11% 逊于国内股票基金--理柏

路透上海9月12日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年8月的平均业绩升2.11%，逊于国内股票型基金；前八个月的平均业绩累计下跌6.74%，好于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金8月平均业绩升3.14%，稍逊于国内股票型基金；今年以来平均升6.14%，优于国内股票型基金。

中国各分类基金8月业绩涨跌互见，环球房地产股票基金单月涨升12.61%，表现最佳；中国股票型基金平均上涨3.29%。今年以来，贵金属商品基金平均扬升24.81%，表现最佳，电信服务股票基金表现最差，今年以来平均业绩大跌19.63%。中国股票型基金平均下跌9.64%。

亚太主要股市8月多数走升，受深港通出台激励，香港恒生国企指数.HSCE升幅逾6.5%，恒指.HSI升幅亦高达4.96%，上综指数.SSEC单月走升3.56%；累计今年以来，上综指数仍大跌12.82%，表现最为弱势，泰国SET指数今年以来上涨20.22%，表现最佳。(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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