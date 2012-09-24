外管局今年来新批QFII额度91.78亿美元

外管局网站新闻稿指出,下一步,外管局将继续根据中国国际收支形势,促进QFII制度的完善,继续支持境内资本市场的改革发展.

4月中国证监会决定在原有的300亿美元基础上新增500亿美元额度,QFII总额度增至800亿美元.至8月底,中国外管局累计核准的QFII额度达298.68亿美元.(完)