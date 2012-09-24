外管局今年来新批QFII额度91.78亿美元

中国保监会给予前海人寿董事长姚振华撤职并禁入保险业10年处罚
路透北京2月24日 - 中国保监会周五表示，因前海人寿存在编制提供虚假材料、违规运用保险资金等问题，依法对前海人寿及相关责任人进行了行政处罚，其中对前海人寿董事长姚振华给予撤销任职资格并禁入保险业10年的处罚。
路透上海9月24日电---中国国家外汇管理局周一称,截止上周三(19日),外管局共核准72家合格境外机构投资者(QFII)91.78亿美元投资额度,累计核准157家QFII机构共308.18亿美元.
外管局网站新闻稿指出,下一步,外管局将继续根据中国国际收支形势,促进QFII制度的完善,继续支持境内资本市场的改革发展.
4月中国证监会决定在原有的300亿美元基础上新增500亿美元额度,QFII总额度增至800亿美元.至8月底,中国外管局累计核准的QFII额度达298.68亿美元.(完)
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--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透北京2月24日 - 中国保监会周五表示，因前海人寿存在编制提供虚假材料、违规运用保险资金等问题，依法对前海人寿及相关责任人进行了行政处罚，其中对前海人寿董事长姚振华给予撤销任职资格并禁入保险业10年的处罚。
路透香港2月24日 - 中原地产周五发表的最新楼价指数显示，香港整体二手楼价按周升0.62%，创历史新高，比2015年9月的高位高出0.56%；大型屋苑及中小型单位分类指数齐创新高，料楼市新一轮升浪随即开始。
2月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88536人民币)