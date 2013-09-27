“小香港”前海的网络自由将比肩香港

港报社评：医保受挫，“特朗普牛市”幻灭？--经济日报3月28日
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
(本文由路透中文网编译提供)
路透深圳/香港9月26日 - 深圳前海发展局创新研究中心主任王锦侠周四称，在前海经济区将享有完全的网络自由。
中国对互联网严格管控，经常删除网上信息，屏蔽一些被视作政治上敏感或不适宜的网站，譬如Facebook和Twitter。
王锦侠表示：“香港看得到的，在前海也看得到。”
“我们会争取一条信息不过滤的国际专用通讯通道。”他补充道，在前海经济区，Facebook和Twitter均可浏览。
他此番表态与国务院去年6月时宣布的政策蓝图呼应，即支持建设前海国际通信专用通道，满足前海企业的国际通信业务需求。
截止9月中旬，有“小香港”之称的前海已吸引了约1,700家企业，注册资金总额约2,000亿元人民币(230亿美元)，其中约70%的企业与金融服务有关。
财富500强企业中已有20家进驻前海，包括汇丰 、恒生银行 和渣打银行 。
但迄今很少有前海经济区的激励政策细节公布，且在上海以及中国其他地区也将建设类似的经济区，这令一些投资者保持审慎。
《南华早报》周二报道称，未来在上海自贸区将可浏览Facebook、Twitter以及其他在中国被屏蔽的网站。
而人民网周四则称，上海自贸区的网络管理措施不会变化。
有说法称上海自贸区可能对前海构成挑战，王锦侠对此不以为然。
他说：“我们不担心上海……这对前海来说是重大利好，并说明了国家下定决心进行改革开放。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
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