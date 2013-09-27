“小香港”前海的网络自由将比肩香港

(本文由路透中文网编译提供)

路透深圳/香港9月26日 - 深圳前海发展局创新研究中心主任王锦侠周四称，在前海经济区将享有完全的网络自由。

中国对互联网严格管控，经常删除网上信息，屏蔽一些被视作政治上敏感或不适宜的网站，譬如Facebook和Twitter。

王锦侠表示：“香港看得到的，在前海也看得到。”

“我们会争取一条信息不过滤的国际专用通讯通道。”他补充道，在前海经济区，Facebook和Twitter均可浏览。

他此番表态与国务院去年6月时宣布的政策蓝图呼应，即支持建设前海国际通信专用通道，满足前海企业的国际通信业务需求。

截止9月中旬，有“小香港”之称的前海已吸引了约1,700家企业，注册资金总额约2,000亿元人民币(230亿美元)，其中约70%的企业与金融服务有关。

财富500强企业中已有20家进驻前海，包括汇丰 、恒生银行 和渣打银行 。

但迄今很少有前海经济区的激励政策细节公布，且在上海以及中国其他地区也将建设类似的经济区，这令一些投资者保持审慎。

《南华早报》周二报道称，未来在上海自贸区将可浏览Facebook、Twitter以及其他在中国被屏蔽的网站。

而人民网周四则称，上海自贸区的网络管理措施不会变化。

有说法称上海自贸区可能对前海构成挑战，王锦侠对此不以为然。

他说：“我们不担心上海……这对前海来说是重大利好，并说明了国家下定决心进行改革开放。”（完）