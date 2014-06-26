《焦点》青岛欺诈案后若银行收紧融资，小型贸易商将面对被淘汰风险

**进口减少及违约风险**

虽然青岛丑闻在全球金属市场掀起波澜，但目前为止的调查显示，这只是个案。数位银行业消息人士指出，中国其它港口的库存审核并未发现任何不当行为。

不过，这场风波让银行更加不愿发放信用证--即便条件符合，可能引发今年稍晚贷款违约和部分铜进口计划取消。

贸易消息人士表示，信贷紧缩加剧的担忧已促使部分企业出售在上海保税仓库的精炼铜库存，从而给期铜和铜溢价带来压力。丑闻爆发后，铜溢价已累计下跌近一半。

此后，银行加长了铜进口融资的审批时间，从而刺激对上海铜库存的需求，并提振期铜价格。沪铜 周二触及四个月高位49,690元人民币(8,000美元)。

当然，没有一家外资银行会考虑永远撤出这些有利可图的融资交易，即便是那些受到青岛风波冲击的银行。