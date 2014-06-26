《焦点》青岛欺诈案后若银行收紧融资，小型贸易商将面对被淘汰风险

标题新闻：2月美国汽油日需求同比减少2.4%或21.8万桶，至898.8万桶，连降第二个月-EIA
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**进口减少及违约风险**
虽然青岛丑闻在全球金属市场掀起波澜，但目前为止的调查显示，这只是个案。数位银行业消息人士指出，中国其它港口的库存审核并未发现任何不当行为。
不过，这场风波让银行更加不愿发放信用证--即便条件符合，可能引发今年稍晚贷款违约和部分铜进口计划取消。
贸易消息人士表示，信贷紧缩加剧的担忧已促使部分企业出售在上海保税仓库的精炼铜库存，从而给期铜和铜溢价带来压力。丑闻爆发后，铜溢价已累计下跌近一半。
此后，银行加长了铜进口融资的审批时间，从而刺激对上海铜库存的需求，并提振期铜价格。沪铜 周二触及四个月高位49,690元人民币(8,000美元)。
当然，没有一家外资银行会考虑永远撤出这些有利可图的融资交易，即便是那些受到青岛风波冲击的银行。
“由于在融资和产品供应上受限，外资银行大多被中国国内的贷款市场拒之门外。但境外贸易融资是我们的强项之一，”另一家西方银行的高管称。(完)
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路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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