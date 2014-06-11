中国金属：贸易商青岛德诚矿业遭调查，因涉嫌金属融资诈骗--消息

根据德正资源网站，公司主要从事铝土矿开发、氧化铝、电解铝的投资开发，铅、锌、铜、煤及电力等资源和能源的开发、建设经营及相关产品的国内外贸易。

路透记者周五在德诚矿业青岛办公室看到，三名身穿制服的警察在大楼里花了约三个小时查看文档，后来带着一台电脑离开。

德诚矿业青岛办公室一名刘姓员工拒绝对警察调查置评，并且拒绝透露陈基鸿的下落。

一位自称是陈基鸿妻子的女士，通过陈基鸿在新加坡的宅电表示，已经有数周没有联系到她的丈夫，并且不知道他人在哪里。这位女士还称不知道丈夫是否已被拘留。(完)