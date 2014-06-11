中国金属：贸易商青岛德诚矿业遭调查，因涉嫌金属融资诈骗--消息

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
根据德正资源网站，公司主要从事铝土矿开发、氧化铝、电解铝的投资开发，铅、锌、铜、煤及电力等资源和能源的开发、建设经营及相关产品的国内外贸易。
路透记者周五在德诚矿业青岛办公室看到，三名身穿制服的警察在大楼里花了约三个小时查看文档，后来带着一台电脑离开。
德诚矿业青岛办公室一名刘姓员工拒绝对警察调查置评，并且拒绝透露陈基鸿的下落。
一位自称是陈基鸿妻子的女士，通过陈基鸿在新加坡的宅电表示，已经有数周没有联系到她的丈夫，并且不知道他人在哪里。这位女士还称不知道丈夫是否已被拘留。(完)
(编译 李婷仪/王翔琼/杜明霞；审校 张荻/徐文焰/于春红)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。