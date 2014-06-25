金属融资案波及其他商品 青岛港橡胶库存减少10%--消息

路透新加坡6月25日 - 业内消息人士表示，中国青岛港保税仓库里的橡胶库存较5月时的峰值已经减少约十分之一，部分是因为融资欺诈调查案曝光后，使用橡胶作为贷款抵押的需求减少。

橡胶融资交易的枯竭，表明青岛港金属融资欺诈的调查已经影响到被用作类似用途的其他大宗商品。

铜和锌等金属已经普遍用于融资抵押，铁矿石、大豆和橡胶等其他大宗商品也被卷入交易，推高了库存。

“对金属融资案进行调查之后，银行在提供贷款时更加小心，因此和以前不一样了，”新加坡橡胶业的一位资深人士表示。

这位要求匿名的消息人士表示，银行变得更加挑剔和保守。

市场密切关注青岛港口的库存，那里的库存占据了中国橡胶库存的大多数，但不公开数据。中国是全球最大橡胶消费国。

三位交易员和分析师估计，本周天然、合成和复合橡胶库存已经降至327,900吨，5月中时为362,200吨，去年6月底时约为341,000吨。

约14%库存为复合橡胶，交易员称这类橡胶库存多数与融资有关。复合橡胶是由天然橡胶和合成橡胶制成，用于生产轮胎。

青岛港库存下降通常被认为对胶价是利多，因那意味全球市场需求强劲。全球橡胶市场如今已第四个年头供应过剩。

但以橡胶融资持续减少，也可能造成市场上更大规模的出清库存，导致胶价再度重挫。

东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶JRUc6今年迄今累计下挫20%左右，尽管目前已从大约每公斤190日圆的近五年低点反弹。交易员称，是否能进一步回升恐怕要视青岛的库存水准而定。

**仓储**

包括南非标准银行(SBKJ.J)等全球银行，及路易达孚持股的新加坡上市公司GKE (GKEC.SI)，已预警称可能因青岛港口相关融资诈骗丑闻导致损失。其他银行也正对贷给中国一些客户的金属融资案进行检查；汇丰控股 (HSBA.L)表示将逐件视乎个别情况评估交易。

随着融资枯竭，库存持有人可能将他们的橡胶库存移至信誉良好的仓库，或许是中国以外，以避免支付税款。但交易员也认为用于轮胎的复合橡胶有些实际需求，轮胎占全球橡胶消费的60%左右。

青岛港天然橡胶库存自5月以来已减少逾3%至261,000吨，以当前市场价格计算，总价值约5.3亿美元。

但复合橡胶库存降幅远大于此，自上月以来急遽减少约三分之一，至45,600吨，不到1月所及的今年年内高峰101,800吨的一半。

由于中国国内天然橡胶价格较东南亚实货价格贴水最高达每吨200美元，投机客不愿将更多橡胶引进中国。

“库存下降的原因之一，是因为用于融资的橡胶减少，”一名从东南亚交易轮胎级橡胶的中国交易员称。“我预期库存将继续减少。”(完)

(编译 李春喜/张若琪 审校 蔡美珍)

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