中国青岛港调查金属融资违规行为 加深交易商忧虑

在青岛港拍到的资料图片。 REUTERS/Claro Cortes IV

路透伦敦6月4日 - 中国对青岛港大宗商品融资一事的调查引发担忧，这种担忧在周三似乎有加深的迹象，标准银行(SBKJ.J)以及路易达孚旗下一个部分持股的部门警告可能为此蒙受损失，且铜价有进一步下跌之虞。

此事由路透等媒体在本周稍早率先披露，再度让人忧心中国信贷危机加深对该国金属进口的影响。中国进口的金属很多都堆放在仓库中用作担保抵押品。伦敦市场期铜CMCU3在两天内已经下跌2%。

青岛港调查一事还未经官方证实，不过南非标准银行已经作出回应，称“正在与地方政府合作”，调查在该港口的业务是否存在合规问题。青岛港是中国第三大港，是金属和铁矿石的重要进口港。

“标准银行集团还不能具体量化这种状况可能引起的损失，”该银行声明称。该行旗下的Standard Bank Plc部门从事大宗商品交易业务。

总部位于新加坡的物流供应商GKE Corporation(GKEC.SI)警告股东，正在“评估针对旗下合资企业GKE Metal Logistics所进行调查带来的潜在影响”。全球大宗商品贸易商路易达孚持有GKE Metal的51%股权。

这是调查消息周一传出以来，第一家公开谈论这个问题的公司。路透周一报导称，青岛港因调查案件暂停铝和铜的运出。

青岛港务局并未正式确认调查事宜，但表示出口和港口运转一切正常。

但新华社在周三稍早报导称，青岛港已表示正在调查是否存在重复质押铁矿石仓单，从不同银行骗贷的欺诈行为。

根据交易员和仓储方面的消息人士，青岛大港码头的港务当局一直在调查，一家贸易公司及其关联企业是否存在一批金属货物签发数张仓单的行为。

这一骚动令市场担忧再起。早在3月时中国出现首例国内债券违约，就曾令人担心会有更多融资问题浮出水面，引发铜价在三天内大跌8%。

此后交易商就一直紧张不安，担心信贷收紧可能引发铜库存释放，至少会减少进口需求。

“我认为(铜)价格会进一步下跌，”麦格理的分析师Vivienne Lloyd表示。“这(调查)会使银行在签发信用证时非常谨慎。”(完)

(编译/审校 郑茵/许娜/李春喜/徐文焰)

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