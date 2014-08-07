秦港股份与天津港合资成立渤海港口投资

路透香港8月7日 - 中国码头营运商--秦皇岛港股份有限公司(3369.HK)周四称，配合国家京津冀（北京、天津和河北）协同发展的战略，该公司与天津港集团计划合资成立渤海港口投资公司。

秦港股份在联交所一份声明中称，合资企业的注册资本为20亿元人民币，由秦港股份和天津港集团各占50%股本权益，并按此比例出资，主要的业务领域将为天津及河北区域内港口项目的投资与开发。

秦港股份表示，“京津冀协同发展已经成为中国国家战略。在此背景下，区域内大型港口企业间的合作将符合中国港口行业的发展趋势。”

公司并称，集团借助天津港集团在港口物流、航线资源及港口金融方面的优势，加快集装箱、杂货等业务发展，同时，渤海港口投资在天津东疆保税港区设立，能够充分享受保税区政策优惠。

北京、天津和河北三地结合起来，将形成一个拥有1.1亿人口的区域，经济总量相当于一个印尼。京津冀一体化体现了国家主席习近平重整中国经济的雄心。

而实现京津冀海关通关的一体化建设，是中国海关最新出台稳外贸20条的重要内容。海关研究室副主任李魁文此前透露，这项改革将从7月1日起先在北京、天津两个海关实施，计划10月份前后扩大到石家庄海关。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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