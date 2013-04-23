四川部分灾民对未获救援表示不满

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
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路透中国芦山4月22日（记者 Michael Martina） - 中国四川省雅安市芦山县周六发生7.0级地震，已造成近200人死亡。周一，数以百计的幸存者涌上一条主干道，手中挥舞着标语要求得到援助，并朝警察喊叫。
“我们住在露天，没地方睡觉，没东西吃。没人关注我们，”地处芦山县偏远地区的朝阳村村民、45岁的彭琼（音）说。
地震发生后，已有大量救援物资运送至灾区，中国中央财政也紧急拨付应急救灾综合补助10亿元。此外，解放军和武警已派出约1.8万人投入救灾。
政府救灾反应迅捷，赢得了众多称赞。但一些灾民表现出的不满，也凸显了政府面临的挑战。
田宽乾（音）家的屋顶及墙壁在地震中出现裂缝，而在两天多的时间里，这位40岁的村民眼睁睁地看着紧急救援车辆从本村经过。
“如果他们继续无视我们，认为我们无关紧要，那我们只能抗议了，”他说。
“三天了，我们没有看到面条和水，我们需要帐篷，”他说。
在朝阳村，一名警察试图安抚路上的抗议人群，并称有关部门正在全力展开救援。
由于灾区地处山区，基础设施薄弱，救援工作十分困难。新华社报道称，余震引发的山体滑坡，阻断了通往灾区的一条主要道路。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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