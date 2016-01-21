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时事要闻 | 2016年 1月 21日 星期四 09:03 BJT

青海门源发生6.4级地震 尚无伤亡报告

路透1月21日 - 新华社报导称，北京时间1月21日1时13分，青海海北州门源县发生6.4级地震，震中位于北纬37.68度、东经101.62度，震源深度约10公里。

报导称，目前还没有接到门源县人员伤亡和财产损失报告。

报导指出，门源县的通讯仍然保持畅通。当地震感强烈，许多市民裹着棉被在街道和户外空旷地带避险。也有部分市民在汽车中取暖躲避。门源近期的气温在零下20度左右。

美国地质调查局（USGS）报告的震级为6.1级。（完）

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