青海门源发生6.4级地震 尚无伤亡报告

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月21日 - 新华社报导称，北京时间1月21日1时13分，青海海北州门源县发生6.4级地震，震中位于北纬37.68度、东经101.62度，震源深度约10公里。
报导称，目前还没有接到门源县人员伤亡和财产损失报告。
报导指出，门源县的通讯仍然保持畅通。当地震感强烈，许多市民裹着棉被在街道和户外空旷地带避险。也有部分市民在汽车中取暖躲避。门源近期的气温在零下20度左右。
美国地质调查局（USGS）报告的震级为6.1级。（完）
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。