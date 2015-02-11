美国个股：反垄断调查尘埃落定，但高通在中国仍面临巨大挑战

**便宜的中国芯片**

台湾联发科技 和一些专门为低价手机生产芯片(晶片)的小型中国芯片制造商，也让高通面临更大的竞争压力。高通在无线芯片技术领域长期处于领先地位。

高通的LTE技术在业内领先，在中国最近推出该技术时，高通享有巨大优势。但英特尔 、Marvell 、联发科技和华为旗下的海思半导体正在取得进展。

去年第二季，高通在全球LTE基带芯片市场的份额从前一年同期的95%降至89%，StrategyAnalytics分析师表示这主要归因于中国竞争对手的成功。

高通上个月下调全年营收预估，一定程度上由于一家大客户在下一代顶级手机中弃用高通的最新款芯片，据称该客户是韩国三星。

高通还预计中国的中高端手机领域的竞争将加剧，而过去高通在该市场一直占据主导。华为在其Ascend旗舰手机中采用自己的海思芯片。2014年华为手机销量约为7,500万部。

英特尔也在设法回归移动市场，此前与中国政府达成合作。英特尔去年9月表示，将投资最多15亿美元，收购两家与中国政府有关联的移动芯片生产商，希望在智能手机芯片业努力追赶领军企业高通。 (完)