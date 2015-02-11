美国个股：反垄断调查尘埃落定，但高通在中国仍面临巨大挑战

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
**便宜的中国芯片**
台湾联发科技 和一些专门为低价手机生产芯片(晶片)的小型中国芯片制造商，也让高通面临更大的竞争压力。高通在无线芯片技术领域长期处于领先地位。
高通的LTE技术在业内领先，在中国最近推出该技术时，高通享有巨大优势。但英特尔 、Marvell 、联发科技和华为旗下的海思半导体正在取得进展。
去年第二季，高通在全球LTE基带芯片市场的份额从前一年同期的95%降至89%，StrategyAnalytics分析师表示这主要归因于中国竞争对手的成功。
高通上个月下调全年营收预估，一定程度上由于一家大客户在下一代顶级手机中弃用高通的最新款芯片，据称该客户是韩国三星。
高通还预计中国的中高端手机领域的竞争将加剧，而过去高通在该市场一直占据主导。华为在其Ascend旗舰手机中采用自己的海思芯片。2014年华为手机销量约为7,500万部。
英特尔也在设法回归移动市场，此前与中国政府达成合作。英特尔去年9月表示，将投资最多15亿美元，收购两家与中国政府有关联的移动芯片生产商，希望在智能手机芯片业努力追赶领军企业高通。 (完)
(编译 孙茉莉/杜明霞；审校 张涛)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)