中国一法院宣判三星因专利侵权赔偿华为8000万元人民币--媒体

酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透香港4月6日 - 据一家中国地方政府运营的媒体称，中国一家法院已宣判，韩国三星电子(005930.KS)的中国附属公司因侵犯华为公司专利权向后者赔偿8,000万元人民币。
据泉州晚报周四在其网站报道称，泉州中院宣判包括三星（中国）投资有限公司在内的三家附属公司构成对华为终端有限公司的专利侵权，需共同赔偿8,000万元。华为终端有限公司是华为公司的手机子公司。
记者联系了三星，该公司表示将在评估泉州中院的裁决后做出回应。未能立即联系到华为就此置评。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。