中国一法院宣判三星因专利侵权赔偿华为8000万元人民币--媒体

路透香港4月6日 - 据一家中国地方政府运营的媒体称，中国一家法院已宣判，韩国三星电子(005930.KS)的中国附属公司因侵犯华为公司专利权向后者赔偿8,000万元人民币。

据泉州晚报周四在其网站报道称，泉州中院宣判包括三星（中国）投资有限公司在内的三家附属公司构成对华为终端有限公司的专利侵权，需共同赔偿8,000万元。华为终端有限公司是华为公司的手机子公司。

记者联系了三星，该公司表示将在评估泉州中院的裁决后做出回应。未能立即联系到华为就此置评。(完)