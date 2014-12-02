《阳歌专栏》去哪儿网亏损大幅增加

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**去哪儿网的亏损大幅增加**
一句话：去哪儿网的亏损大幅增加，反映其争夺市场份额的积极支出，这将让投资者失去兴趣，对其股价构成压力，直到显示出走向获利的迹象。
去哪儿网QUNR.O公布业绩，亏损似乎失控。坦白讲，我根本无法理解投资者为什么会看好这家公司，其主要资产似乎就是与大股东百度(BIDU.O)的关系。
去哪儿网的三季度净亏损和净营运亏损都高于其总营收。我一般不写这样的公司，投资者也很少会对这样的公司感兴趣。上个月我写过境遇类似的人人网(RENN.N)，被竞争对手超越导致其业务迅速崩溃。
去哪儿网和人人网的明显区别是前者的营收仍强劲增长，三季度营收增加一倍还多至5.01亿元。但营运亏损增加16倍至5.75亿元，净亏损也猛增超过11倍至5.66亿元。亏损似乎与一个市场营销协议有很大的关系，不清楚该协议未来是否会继续影响去哪儿网的表现。
投资者对去哪儿网的业绩不满，该公司股价在业绩公布前下跌近6%，公布业绩后在盘后交易中又跌了4%。常规交易时段就跌那么多暗示投资者预期业绩不佳，也可能表明过去一年获利颇丰的短线投机客卖出股票锁定获利。
去哪儿网的财测也不怎么样，该公司预计本季度营收增速放缓至90-95%。去哪儿网的亏损似乎没有影响其现金流，三季度末现金略增至16亿元，一季度末现金为15亿元。
去哪儿网去年下半年成功在美国上市，今年早些时候股价一度较15美元的IPO价格翻了一倍还多。目前的股价仍比IPO价格高近70%，我认为股价还会继续下跌，明年中以前可能跌破15美元。
随着新公司的崛起，中国旅游网站竞争激烈，去哪儿网等很多企业都感受到了压力。本周早些时候我提到了途牛网(TOUR.O)和同程网间的较量，上个月去哪儿网与行业龙头携程网(CTRP.O)也发生了对抗。
去哪儿网与竞争对手的不同点在于该公司大手笔花钱进行推广，这也是亏损大幅上升的直接原因。这样的支出只能坚持到财务开始出现问题以前。当然，百度会提供财务支持，但如果去哪儿网不迅速采取行动控制亏损，其他投资者可能不再支持。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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