中国中铁中标成都地铁及道路项目

路透上海9月13日---在中国国家发改委最近新批逾万亿元人民币基础设施项目後,地方政府如何融资成为外界关注焦点.中国中铁(601390.SS)(0390.HK)提供了一种方案,近日其以投融资+施工总承包模式中标成都地铁3号线和市政道路建设,项目工程款达112.8亿元.

中国中铁周四公告称,公司将作为成都地铁3号钱一期工程投融资建设项目的承办人,负责建安工程、机电设备购置及安装集成项目的设计施工总承包.合同款项将包括工程价款和投融资回报,其中工程价款暂定为69亿元,回报将根据投融资额、资金占用时间和回报率确定.

成都地铁3号一期名列国家发改委最近批准的25个城轨项目之中,根据发改委网站刊登信息,该工程建设工期为五年,项目总投资为114.83亿元,其中资本金28.71亿元.

中国中铁同时中标成都天府大道南延线市政道路工程(A标段),同样采用投融资+施工总承包的模式建设,项目合同价暂定为43.8亿元,预期工期19个月.

除以上两个项目外,中国中铁近期还中标14个建设项目,包括委内瑞拉FMO二线铁路项目,中标价5.5亿美元;宁西铁路西安至合肥段增建二线部分管段工程,中标价为17.8亿元.

上述16个中标工程中标价或合同额合计280.91亿元,约占公司2011年营收的6.11%.

中国中铁A股周三收报2.55元.(完)

--发稿 林琦 审校

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