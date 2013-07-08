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路透中文国际短讯 | 2013年 7月 8日 星期一 11:54 BJT

中国原铁道部长刘志军被判处死刑 缓期二年执行

新华社周一报道称，北京市第二中级人民法院一审宣判，中国原铁道部部长刘志军被法院以受贿罪、滥用职权罪数罪并罚，决定执行死刑，缓期二年执行。刘志军于2003-2011年任铁道部部长，期间主持中国铁路实现第五次和第六次大提速，并主持国内高铁建设。图为中国高铁。路透
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