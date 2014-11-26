发改委：今年可完成铁路投资8000亿元目标 将续推铁路干线项目（更新版）

(新增交通工程项目等更多细节)

路透北京11月26日 - 中国国家发改委基础司司长费志荣周三表示，今年全年可完成铁路投资8,000亿元人民币、投产新线里程7,000公里的目标任务；而且发改委还在继续推进一批国家干线铁路项目的前期工作。

据他在新闻会上介绍，截至10月底，全国铁路完成固定资产投资约5,900亿元，占年度计划74%，其中社会资本投资铁路完成固定资产投资约530亿元，占年度计划76%。已投产新线里程2,226公里，占年度计划32%。

费志荣并透露，今年铁路计划新开工项目64个，其中，国家干线铁路项目32个，国家干线铁路项目由发改委负责审批或核准，这32个项目中有六个已于去年完成审批或核准、今年内开工，其他26个项目是在今年进行审批、核准，到今年9月底，26个项目也都基本完成审批和核准手续。

还有32个项目属于铁路改造等配套项目，由铁路总公司和相关省进行审批。这些项目目前也都完成了前期工作的手续，可以在年内开工建设。

“除了这64个项目外，发展改革委还在继续推进一批国家干线铁路项目的前期工作，”他表示，下一步发改委将会同有关部门抓紧研究明年计划拟开工的铁路建设项目，加快推进重大铁路项目的前期工作，重点是推动京津冀协同发展、“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)和长江经济带等重大战略的实施等。

今年2月份开始，发改委研究提出了包括交通在内的七个重大工程包，旨在转变政府投资职能，扩大有效投资，充分发挥投资效益、提高效率。

据费志荣介绍，交通工程包主要选择了对区域经济统筹协调发展、新型城镇化建设和与周边国家互联互通等具有重要意义，且今明两年可以开工建设的重大项目。

其中包括中西部铁路项目45个、公路项目71个、内河高等级航道项目43个、机场项目19个、城际铁路项目25个，一共是203个项目。

他并称，截止到11月初，今年计划开工的93个项目中，目前38个已经开工，24个正在进行施工的招标，21个正在开展初步设计。

“这些项目今年内都可以开工，已经开工和即将开工的项目比例达到89%。还有10个项目正在开展可行性研究，具备条件后进行审批核准。”费志荣说。

中国国家发改委周二批复长春至白城铁路扩能改造工程等四条铁路项目的可行性研究报告，总投资662.4亿元。这是10月以来发改委第六批集中批复铁路投资项目。

投行麦格理稍早发表报告称，中国的铁路基建股板块来年将受惠三大增长动力：中国在第13个五年计划的城镇化基建投资、中国协助其他发展中国家建设基建网络，以及企业通过改善效率及利率下调环境降低负债。

报告相信，基于中国铁路总公司近几个月来批准了多个新项目，2015年中国的铁路投资将保持平稳，料整体铁路投资将与今年的水平相若，约8,000亿元。（完）

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(发稿 乔艳红/侯向明; 审校 张喜良)

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