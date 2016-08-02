中国铁路存大举投资及潜在整合机会 看好铁路基建股--瑞银

路透上海8月2日 - 国际知名投行瑞银集团中国合资券商--瑞银证券交通运输及基建分析师徐宾周二指出，十三五（2016-2020年）期间，中国铁路及城市轨道交通投资规模居高不下，以及业内存在潜在整合机会，看好国内的铁路基建股。

他在小型媒体会上表示，与市场观点不同的是，他对未来五年铁路基建投资仍持乐观态度，未来五年的年均铁路固定资产投资将达8,100亿元人民币，较十二五（2011-2015年）高15%，而今年中国铁路固定资产投资料达8,400亿元，同比增2%，其中基建投资6,900亿元。

他预计，在未来五年的铁路固定资产投资中，用于新建/改造和维护的基建投资分别达2.5万亿元和7,274亿；而用于铁路设备的投资每年将达1,658亿元。

另外，国内各大城市的轨道交通投资亦有较大上行空间。他预计，至2020年国内城市轨道交通网络里程将超过9,400公里。这意味着未来五年内，每年城轨的投资达7,000亿元，较2015年增长九成；未来铁路基建公司的业务重心将由铁路转向铁路城轨双重心。

徐宾还认为，铁路基建企业有潜在的整合机会，目前国内铁路基建企业的整合方向有两个：其一是业务重组，将房地产、矿产、设备制造等部分非核心业务重整，集中资源发展主业；其二是业务结构简化，鼓励成本节省。

目前国内铁路基建企业主要是两家，即央企中国铁建(1186.HK)(601186.SS)和中国中铁(0390.HK)(601390.SS)。

他指出，之前国务院指导意见中提出若干行业的重组，减少同质化竞争，其中就包括建筑工程。目前已有不少行业的重组案例，但建筑工程业尚未见到哪两家合并的。就铁路基建商领域，领先的两家企业的资产规模、业务结构和产品都非常接近，同质化特征相当明显。

国务院此前发布的推动中央结构调整和重组的指导意见中提到：稳妥推进装备制造、建筑工程、电力、钢铁、有色金属、航运、建材、旅游和航空服务等领域企业重组，集中资源形成合力，减少无序竞争和同质化经营。

海外项目的突破亦将给铁路基建股业绩锦上添花。徐宾表示，虽然海外项目现在进展缓慢，但不代表未来不会有进展。中国高铁的建设成本明显较日本等竞争对手低，在东南亚和拉美地区还是有一定竞争力的。（完）