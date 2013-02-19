1月铁路固定资产投资同比增逾七成

路透北京2月19日 - 中国经济增长仍然少不了基建的保驾护航.继2012年铁路投资超目标后,今年1月中国铁路固定资产和基本建设投资均保持强劲的增长态势,增速均超60%.

中国铁道部最新公布数据显示,1月全国铁路固定资产投资完成209.9亿元人民币,同比增幅跃升至70.9%的高位;其中基本建设投资完成141.7亿元,同比亦大增62.3%.

元富证券上海代表处分析师钟璘阳认为,数据在意料之中,同比增速升至高位主要由去年的低基数所致,这一高点很可能也是全年的高点.全年是否能完成目标,主要还需看资金是否足够,发债、银行贷款是否还能像2012年那样有保障.

中国铁路投资去年经历了黯淡开年后,得益于"稳增长"的举措,下半年开始逐渐回暖,铁道部于去年6月、8月、9月曾三次调增固定资产投资计划,铁路全年固定资产投资增至6,300亿元,其中铁路基建投资金额达到5,160亿元.而实际投资均高于目标,分别为6,310亿元和5,185亿元.

今年铁道部将安排固定资产投资6,500亿元,其中基础建设投资5,200亿元,均较2012年有所增加.

不过随着越来越多的高铁投入运营,铁道部入不敷出的情况可能继续加重.去年,铁道部在债券市场表现出了高歌猛进的态势,其铁道债发行额度由2011年的1,000亿元增至1,500亿元,突破了净资产40%的红线.而今年有消息人士向路透表示,铁道债发行规模可能与上年持平.

以下为最近几年全国铁路投资情况一览:

固定资产投资

2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

金额(亿元) 6,310 5,863 8,427 7,045 4,168

同比增幅(%) 7.0 -30.1 19.6 69.0 61.5

基本建设投资

2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

金额(亿元) 5,185 4,611 7,075 6,004 3,376

同比增幅(%) 12.7 -34.8 17.8 77.9 88.6

注:表格根据铁道部官方网站公布的数据整理,金额四舍五入到亿位.(完)

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