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中国财经 | 2013年 8月 8日 星期四 09:36 BJT

中国铁路总公司启动首次机车等招标

路透北京8月8日 - 上海证券报周四报导称，中国铁路总公司近期启动成立后第一次铁路机车、动车组、客车及货车采购工作，总购置规模超过500亿元人民币。

数据显示，今年1-7月，全国铁路固定资产投资完成2,617.45亿元，比上年同期增长16.0%。预计到年底，新增铁路营业里程5,500公里，全国铁路营业里程将突破10万公里，高速铁路里程将突破1万公里。

中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。

中国铁路总公司今年一季度的税后利润为-68.76亿元，负债率略升至62.31%，主要是货运、客运均运量不足所致。截至一季度末，其资产总额4.56万亿元，较上年末增加1.5%；负债总额2.84万亿元，较上年末增加1.7%，绝大部分为长期借款。(完)

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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