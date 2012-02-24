铁道部今年或重启动车组招标

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透上海2月24日电---中国证券报周五援引业内人士透露,铁道部今年或启动新一轮动车组招标工作,这将是2010年以来铁道部首次启动动车组招标工作.中证研究中心根据历史动车订单数据初步估计,此次招标金额可能会在300-400亿元人民币.
业内人士估计,此次招标规模可能达180列左右,长短编组均有涉及.中国北车601299.SS和中国南车(601766.SS)(1766.HK)的在手动车组订单将在今明两年陆续交付,此次重启招标後的新订单将主要影响两家公司2013年及後续年份的经营业绩.两家公司2011年上半年合计完成的动车组订单超过200亿元.
据了解,铁道部今年计划安排车辆采购规模860亿元.对於可能产生的车辆供给缺口,铁道部今年可能尝试金融租赁等融资方式.同时,相关企业期望通过融资方式的创新获得更多经营模式.
目前国家发改委与铁道部正在同国家有关部门沟通和协调,以争取相关部门的支持,确保今年铁路建设资金.今年铁路投资资金来源仍以铁道部投资、地方投资、银行贷款、铁路债券等为主.
铁道部数据显示,今年1月全国铁路固定资产投资累计完成122.822亿元,较上年同期降幅扩至69.6%;其中基本建设投资累计完成87.3182亿元,同比大减76%.(完)
--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯
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