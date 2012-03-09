铁道部称高铁不存在大面积停建问题

路透北京3月9日电---中国铁道部运输局局长吴强在"两会"(全国人大和政协会议)期间表示,不存在高铁建设大面积停工问题,今年铁路投资逾5,000亿元人民币,在建项目资金有保障.

新华社周五援引吴强称,高铁仍然有好的发展前景.去年中国18条高铁线路共运送4.4亿人次,较上年几近翻番.

他并称,铁路建设的投资要有区别对待.基础性的应由国家负责,之外的可走市场多元化的路径.

同时铁路运输企业定位应明确,公益性运营和市场企业的运营也要区分.铁路运价要遵循市场基本规律,同时也要兼顾社会、百姓和铁路历史.今年铁路建设任务要有资金支持和相关措施保障实现.

去年甬温线动车事故,以及铁道部负债率攀升,导致铁路建设大幅放缓,当时媒体曾报导,因资金紧张,大部分铁路在建项目处於半停工状态.

铁道部数据显示,今年1月全国铁路固定资产投资累计完成122.822亿元,较上年同期降幅扩至69.6%;其中基本建设投资累计完成87.3182亿元,同比大减76%.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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