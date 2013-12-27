中铁建获马来西亚道路海底隧道项目

路透上海12月27日 -中国大型基建企业--中国铁建股份有限公司(601186.SS)周五稍晚公告称，其子公司中国铁建国际集团有限公司在马来西亚签约了槟城道路与海底隧道项目，合同金额11.9亿美元。

公告指出，这项合同的金额约占中国会计准则下2012年营收的1.5%。公告未透露更多的细节。

中国铁建网站稍早消息称，10月中国铁建国际集团与马来西亚Consortium ZenithBUCG有限公司正式签订了槟城城市道路改造和海底隧道工程项目详细设计合同，合同金额2,200万美元。

槟城城市道路改造和海底隧道工程项目位于马来西亚第二大城市槟城，由三条高速路及槟威海底隧道四个工程构成，其中槟威海底隧道是整个东南亚区域的第一条海底隧道，建成后将成为连接槟城与大陆的第三通道。按规划，该项将分三期实施，先进行三条道路改造，最后完成海底隧道。

中国铁建周五收报4.63元，涨1.09%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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