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中国财经 | 2014年 5月 7日 星期三 09:05 BJT

中国铁建签尼日利亚沿海铁路框架合同 暂定合同额131亿美元

路透上海5月7日 -中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周三刊登公告称，子公司中国土木工程集团公司与尼日利亚联邦交通部签订尼日利亚沿海铁路项目框架合同，暂定合同额131.22亿美元（约折807.79亿元人民币），约占公司2013年营收的13.77%。

公告指出，该项目线路全长折算单线里程1,385公里，设计时速120公里/小时。目前双方在上述框架协议下，就相关详细内容进一步商谈，签订详细的商务合同。

中国铁建A股周二收报4.53元，过去一个月累计上涨3.2%；H股周一则收在6.81港元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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