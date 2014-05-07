中国铁建签尼日利亚沿海铁路框架合同 暂定合同额131亿美元

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透上海5月7日 -中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周三刊登公告称，子公司中国土木工程集团公司与尼日利亚联邦交通部签订尼日利亚沿海铁路项目框架合同，暂定合同额131.22亿美元（约折807.79亿元人民币），约占公司2013年营收的13.77%。
公告指出，该项目线路全长折算单线里程1,385公里，设计时速120公里/小时。目前双方在上述框架协议下，就相关详细内容进一步商谈，签订详细的商务合同。
中国铁建A股周二收报4.53元，过去一个月累计上涨3.2%；H股周一则收在6.81港元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88528人民币)
路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。