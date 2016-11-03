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中国财经 | 2016年 11月 3日 星期四 09:08 BJT

中国铁建获赞比亚东线铁路施工合同 合同额22.6亿美元

路透上海11月3日 - 中国大型基建公司中国铁建(601186.SS)(1186.HK)周四公告称，下属公司中国土木工程集团有限公司已与赞比亚交通与通信部签订赞比亚东线铁路设计和施工合同，合同额约22.64亿美元，约占公司2015年营收的2.51%。

公告称，赞比亚东线铁路线路全长388.8公里，为单线铁路，设计客车速度为120公里/小时，设计货车速度为80公里/小时，工期四年。

中国铁建A股周三收报10.13元人民币，过去一个月累计上涨12.4%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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