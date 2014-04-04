《信报》：向棚改铁路＂输血＂ 政策刺激拉开序幕

（4月4日社评）

面对中国经济明显放缓之势，国务院终于＂出招＂稳定增长，透过加快铁路建设和棚户区改造、向经营困难的小微企业提供税收减免，＂三管齐下＂来纾缓经济下行压力。

据业内估计，棚户区改造和铁路建设，可分别拉动合共约11,000亿元的投资，加上减轻微小企业的税负，透过这＂三管齐下＂的刺激组合，可望一定程度把首季度经济加速下行之势稳定下来。

今次确切定出了融资途径，充分展示了政府加快稳增长步伐，刺激经济及时回稳的强烈意向。

目前拉动GDP增长的投资、消费和出口＂三头马车＂，增长动力均明显较去年为弱。内需不足和产能过剩的双重压力，导致工业生产扩张乏力。当前的＂微调＂刺激政策所起稳定经济的作用，即使在下半年取得成效，但估计今年全年GDP增速，也不容易逾越7.5%的区间。

如今在内需不足及出口压力重重下，微小型的制造、贸易和服务企业经营多陷入困境。今次＂微调＂的刺激政策组合之中，政府透过税收减免加以支援，但更关键所在，是能够保持货币政策真正适度中性偏松，避免增加企业的融资成本。

基于目前国内贸易顺差增长渐趋温和，另一方面，美国逐步退市，加剧跨境资金流动，令单月外汇占款增长蕴含较大的不确定性，甚至整体趋势出现放缓，为了纾缓存款增长速度减慢压力，以维持利率市场稳定、保持信贷平稳增长；加上经济下行之势不易为今次＂微调＂刺激所抵销，故不排除央行必要时，仍有下调存款准备金率的政策需要。

但无论如何，政府对经济减速的危机意识升温，并当机立断拉开了新一轮刺激政策的序幕。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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