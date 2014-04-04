《信报》：向棚改铁路＂输血＂ 政策刺激拉开序幕

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（4月4日社评）
面对中国经济明显放缓之势，国务院终于＂出招＂稳定增长，透过加快铁路建设和棚户区改造、向经营困难的小微企业提供税收减免，＂三管齐下＂来纾缓经济下行压力。
据业内估计，棚户区改造和铁路建设，可分别拉动合共约11,000亿元的投资，加上减轻微小企业的税负，透过这＂三管齐下＂的刺激组合，可望一定程度把首季度经济加速下行之势稳定下来。
今次确切定出了融资途径，充分展示了政府加快稳增长步伐，刺激经济及时回稳的强烈意向。
目前拉动GDP增长的投资、消费和出口＂三头马车＂，增长动力均明显较去年为弱。内需不足和产能过剩的双重压力，导致工业生产扩张乏力。当前的＂微调＂刺激政策所起稳定经济的作用，即使在下半年取得成效，但估计今年全年GDP增速，也不容易逾越7.5%的区间。
如今在内需不足及出口压力重重下，微小型的制造、贸易和服务企业经营多陷入困境。今次＂微调＂的刺激政策组合之中，政府透过税收减免加以支援，但更关键所在，是能够保持货币政策真正适度中性偏松，避免增加企业的融资成本。
基于目前国内贸易顺差增长渐趋温和，另一方面，美国逐步退市，加剧跨境资金流动，令单月外汇占款增长蕴含较大的不确定性，甚至整体趋势出现放缓，为了纾缓存款增长速度减慢压力，以维持利率市场稳定、保持信贷平稳增长；加上经济下行之势不易为今次＂微调＂刺激所抵销，故不排除央行必要时，仍有下调存款准备金率的政策需要。
但无论如何，政府对经济减速的危机意识升温，并当机立断拉开了新一轮刺激政策的序幕。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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