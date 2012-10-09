中国缩减十二五铁路投资计划--报导

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透北京10月9日电---《经济参考报》周二报导，中国将十二五规划中铁路投资计划缩减5,000亿元至2.3万亿元。
2011年是十二五规划的第一年，在温州动车事件和铁道部长及铁道部一些高层下台後，铁路投资迅速放缓。不过中国政府从那以後一直试图增加投资，批准铁路项目，并允许铁道部通过发行企业债融资。
铁道部7月称，2012年将再增加640亿元的支出，总支出将达到5,800亿元，比最初的5,160亿元增加了12.4%。
削减後的十二五投资计划与最初的2.8万亿元相比下降了近18%。报导援引未具名政府消息人士称，中国将加快铁路投融资体系改革，扩大直接融资比例，鼓励铁路运营商上市。
2006-2010年十一五期间，中国共计向铁路项目投资1.98万亿元。中国政府近期批准了25个铁路项目，总造价超过7,000亿元，作为振兴经济的举措之一。
发改委批准铁道部今年发行1,500亿元企业债，并且不受债务不能超过净资产40%的常规限制。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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