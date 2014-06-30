中国铁路建设加快推进 14条线集中开工投资规模逾3200亿元

路透北京6月30日 - 加快铁路投资仍是中国稳增长的重要内容。新华社周一报导，目前已有14条铁路集中开工，总里程3,712公里，投资规模3,273亿元。

报导称，今年以来，中国铁路总公司落实国务院关于加快铁路建设的总体部署，加快铁路建设前期工作，依法合规地加快项目审批、用地审批、征地拆迁和环保水保等工作，确保铁路新线按期开工建设。

作为微刺激经济的重要内容，中国已将2014年铁路投资从先前计划的7,200亿元人民币增至8,000亿元。

此次集中开工的14条铁路中包括已全面开工的额济纳至哈密铁路，以及北京至沈阳客运专线、杭州至黄山铁路、哈尔滨至佳木斯铁路、怀化至邵阳至衡阳铁路、沪通铁路（长江大桥）、同江铁路大桥、阳安线大岭铺安康直通线、精伊霍铁路伊霍段电化、穗莞深城际轨道交通（新塘至洪梅）。

集通扩能公主埂至蒙根塔拉段、通辽周边（通辽至霍林河、大虎山、四平）电气化改造、迁曹扩能聂庄至东港段、深圳至茂名铁路等１３个铁路项目也先后开工建设。

报导称，新建额济纳至哈密铁路是国家《中长期铁路网规划》的重要组成部分，也是中国中西部铁路建设重点工程。线路全长629.9公里，自临策铁路川地托站起，经内蒙古自治区额济纳旗、甘肃省肃北县、新疆哈密市，终到兰新铁路哈密东站，总投资98.7亿元。

额济纳至哈密铁路建成后，将通过临策铁路构筑连接西北与华北、环渤海地区的铁路运输新通道，形成新疆最便捷的出海通道，同时，与临策、包兰、集包、大包、大秦铁路共同构成疆煤外运的又一重大通道，对促进沿线煤炭等矿产资源开发和经济社会发展具有重要意义。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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