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时事要闻 | 2014年 7月 24日 星期四 15:01 BJT

中国拟在“十三五”期间修建连通尼泊尔和印度的铁路

路透北京7月24日 - 《环球时报》周四报导称，西藏铁路网在“十三五”期间将有更大突破，日喀则至吉隆口岸的铁路、日喀则到亚东的铁路有望开工。

报导援引西藏自治区铁路办副主任杨育林的话称，届时拉萨往南将形成中国连通尼泊尔、印度的运输大通道。

报导还称，青藏铁路的延伸线--拉萨至日喀则铁路（简称：拉日铁路）有望8月通车。

青藏铁路于2006年通车运营，是中国政府实施西部大开发战略的标志性工程。（完）

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