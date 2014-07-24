中国拟在“十三五”期间修建连通尼泊尔和印度的铁路

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透北京7月24日 - 《环球时报》周四报导称，西藏铁路网在“十三五”期间将有更大突破，日喀则至吉隆口岸的铁路、日喀则到亚东的铁路有望开工。
报导援引西藏自治区铁路办副主任杨育林的话称，届时拉萨往南将形成中国连通尼泊尔、印度的运输大通道。
报导还称，青藏铁路的延伸线--拉萨至日喀则铁路（简称：拉日铁路）有望8月通车。
青藏铁路于2006年通车运营，是中国政府实施西部大开发战略的标志性工程。（完）
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。