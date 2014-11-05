发改委批复七个铁路项目 总投资额近2,000亿--中国证券网

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京11月5日 - 上海证券报官方网站--中国证券网周三报导称，国家发改委今日集中批复了七个铁路项目，总投资额为1,998.6亿元人民币。
报导称，上述铁路项目包括新建和顺至邢台、衢州至宁德、格尔木至库尔勒、连云港至镇江、祥云至临沧、南昌至赣州等铁路项目，批复南昆铁路南宁至百色段增建二线工程。
其中，和顺至邢台项目金额为66.4亿元，衢州至宁德项目金额为304.85亿元，格尔木至库尔勒项目金额为376.4亿元，南宁至百色项目金额为98.83亿元，连云港至镇江项目金额为464.62亿元，祥云至临沧项目金额为155亿元，南昌至赣州项目金额为532.5亿元。
发改委此前于10月份批准了三批铁路投资项目，显示经济下行压力较大的背景下，中国四季度扩大投资步伐明显加快。（完）
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。