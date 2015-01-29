2015年中国计划在铁路方面投资8000亿元--《财新》

中国对美国将中国列入知产保护不力观察名单表示严重关切--商务部
路透北京5月11日 - 中国商务部周四表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。
路透上海1月29日 - 财经新闻杂志《财新》周四援引中国铁路总公司相关人士的话报导称，超额完成去年年度投资计划后，中国今年计划在铁路建设方面完成投资8,000亿元人民币。
报导称，中国铁路总公司盛光祖在《中铁总公司2014年工作报告》中公布了上述计划。
报导并称，8,000亿元应该不会是今年的最终数字，可能会根据年内投资情况，随时调增投资额度，按照以往的调增比例看，2015年有可能超越2010年8426.52亿元的历史纪录。
中国铁路总公司新闻部门一位官员拒绝对该预计数字置评。中铁总公司官网上也没有发布这一数据。
中铁网站上的文章称，2014年公司完成建设投资8,088亿元，新线投产8,427公里；中国铁路营业里程已达11.2万公里，其中高铁1.6万公里。
中铁并表示，今年将以中西部地区铁路建设为重点，大力推进铁路“走出去”。（完）
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