2015年中国计划在铁路方面投资8000亿元--《财新》

报导称，中国铁路总公司盛光祖在《中铁总公司2014年工作报告》中公布了上述计划。

报导并称，8,000亿元应该不会是今年的最终数字，可能会根据年内投资情况，随时调增投资额度，按照以往的调增比例看，2015年有可能超越2010年8426.52亿元的历史纪录。