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中国财经 | 2015年 1月 29日 星期四 16:50 BJT

2015年中国计划在铁路方面投资8000亿元--《财新》

路透上海1月29日 - 财经新闻杂志《财新》周四援引中国铁路总公司相关人士的话报导称，超额完成去年年度投资计划后，中国今年计划在铁路建设方面完成投资8,000亿元人民币。

报导称，中国铁路总公司盛光祖在《中铁总公司2014年工作报告》中公布了上述计划。

报导并称，8,000亿元应该不会是今年的最终数字，可能会根据年内投资情况，随时调增投资额度，按照以往的调增比例看，2015年有可能超越2010年8426.52亿元的历史纪录。

中国铁路总公司新闻部门一位官员拒绝对该预计数字置评。中铁总公司官网上也没有发布这一数据。

中铁网站上的文章称，2014年公司完成建设投资8,088亿元，新线投产8,427公里；中国铁路营业里程已达11.2万公里，其中高铁1.6万公里。

中铁并表示，今年将以中西部地区铁路建设为重点，大力推进铁路“走出去”。（完）

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