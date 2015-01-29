2015年中国计划在铁路方面投资8000亿元--《财新》

《汇市简讯》伦敦盘初：新西兰元下跌，此前新西兰央行令市场多头失望
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海1月29日 - 财经新闻杂志《财新》周四援引中国铁路总公司相关人士的话报道称，超额完成去年年度投资计划后，中国今年计划在铁路建设方面完成投资8,000亿元人民币。
报道称，中国铁路总公司盛光祖在《中铁总公司2014年工作报告》中公布了上述计划。
报道并称，8,000亿元应该不会是今年的最终数字，可能会根据年内投资情况，随时调增投资额度，按照以往的调增比例看，2015年有可能超越2010年8426.52亿元的历史纪录。
中国铁路总公司新闻部门一位官员拒绝对该预计数字置评。中铁总公司官网上也没有发布这一数据。
中铁网站上的文章称，2014年公司完成建设投资8,088亿元，新线投产8,427公里；中国铁路营业里程已达11.2万公里，其中高铁1.6万公里。
中铁并表示，今年将以中西部地区铁路建设为重点，大力推进铁路“走出去”。（完）
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日