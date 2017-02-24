今年全国铁路投资拟约8000亿元 与去年规模持平--新华

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月24日 - 新华社周四晚间援引中国部分地区铁路建设工作会议称，今年全国铁路投资拟将保持去年规模即8,000亿元人民币左右，其中铁路总公司负责的铁路投资7,300亿元，包括设备购置1,000亿元。
报导称，中国今年计划投产铁路新线2,100公里，安排拟新开工项目35个，前期储备项目30个。为实现这个目标，铁路方面和地方将加大筹资力度，落实路地双方主体责任，充分发挥路地双方优势。
2016年，全国铁路固定资产投资完成8,015亿元，连续三年完成铁路投资8,000亿元以上目标。
中国铁路总公司有关负责人介绍，去年全国铁路投产新线3,281公里，实现新开工项目46个。到2016年底，全国铁路营业里程达12.4万公里，其中高速铁路2.2万公里以上。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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