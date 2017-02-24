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中国财经 | 2017年 2月 24日 星期五 09:43 BJT

今年全国铁路投资拟约8000亿元 与去年规模持平--新华

路透北京2月24日 - 新华社周四晚间援引中国部分地区铁路建设工作会议称，今年全国铁路投资拟将保持去年规模即8,000亿元人民币左右，其中铁路总公司负责的铁路投资7,300亿元，包括设备购置1,000亿元。

报导称，中国今年计划投产铁路新线2,100公里，安排拟新开工项目35个，前期储备项目30个。为实现这个目标，铁路方面和地方将加大筹资力度，落实路地双方主体责任，充分发挥路地双方优势。

2016年，全国铁路固定资产投资完成8,015亿元，连续三年完成铁路投资8,000亿元以上目标。

中国铁路总公司有关负责人介绍，去年全国铁路投产新线3,281公里，实现新开工项目46个。到2016年底，全国铁路营业里程达12.4万公里，其中高速铁路2.2万公里以上。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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