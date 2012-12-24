中国京广高铁即将开通

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透北京/郑州12月22日 - 中国官员周六表示，世界最长的高铁线路——京广高铁即将正式开通。
京广高铁全长2,298公里，将在26日开始正式全面运行，时速达到300公里，从而将北京至广州的旅行时间缩短至不到10小时。
京广高铁也为中国铁道部提供了一次改善形象的机会。铁道部此前被丑闻和失误缠身。
铁道部科技司司长周黎在试运行过程中对记者表示，铁路部门开发出全面有效保障安全的举措。
在去年温州动车事故发生后，中国铁路投资大幅放缓，官方媒体今年早些时候报道称，政府将“十二五”规划中的铁路投资减少5,000亿元，至2.3万亿元。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。