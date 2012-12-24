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时事要闻 | 2012年 12月 24日 星期一 15:17 BJT

中国京广高铁即将开通

路透北京/郑州12月22日 - 中国官员周六表示，世界最长的高铁线路——京广高铁即将正式开通。

京广高铁全长2,298公里，将在26日开始正式全面运行，时速达到300公里，从而将北京至广州的旅行时间缩短至不到10小时。

京广高铁也为中国铁道部提供了一次改善形象的机会。铁道部此前被丑闻和失误缠身。

铁道部科技司司长周黎在试运行过程中对记者表示，铁路部门开发出全面有效保障安全的举措。

在去年温州动车事故发生后，中国铁路投资大幅放缓，官方媒体今年早些时候报道称，政府将“十二五”规划中的铁路投资减少5,000亿元，至2.3万亿元。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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